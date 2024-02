per Mail teilen

Der Waldshuter Bahnhof soll im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinbahn barrierefrei werden. Aktuell ist der Zugang zu den Gleisen zwei und drei nur für fitte Menschen möglich.

Wer am Waldshuter Bahnhof auf Gleis zwei oder drei will, sollte gut zu Fuß sein. Die einzige Möglichkeit, den Bahnsteig zu erreichen, ist eine steile Treppe. Der Zugang ist seit langem ein Ärgernis und Grund für zahlreiche Beschwerden. Nun will die Bahn nachrüsten und einen Aufzug bauen.

Diese steile Treppe am Waldshuter Bahnhof ist für viele ältere und gehbehinderte Menschen ein großes Hindernis. SWR Petra Jehle

Barrierefreier Umbau bis 2027 - Baukosten noch unklar

Bis 2027 soll der Bahnhof Waldshut barrierefrei sein. Das hat die neue Konzernbevollmächtige der Deutschen Bahn Baden-Württemberg, Clarissa Freundorfer, bei einem Vor-Ort-Termin dem Oberbürgermeister Martin Gruner (parteilos) und der Waldshuter Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) versprochen. Wie viel das Projekt kosten wird, konnte die Bahn noch nicht sagen. Aber die Finanzierung stehe und sei gesichert, so Freundorfer.

Clarissa Freundorfer (Deutsche Bahn) äußerte sich zum barrierefreien Umbau des Waldshuter Bahnhofs:

Elektrifizierung der Hochrheinbahn schreitet voran

Die Barrierefreiheit des Waldshuter Bahnhofs ist Teil eines größeren Plans: Im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinbahn werden 75 Kilometer Schienenstrecke zwischen Basel und Erzingen (Kreis Waldshut) mit Strom versorgt. Auch die Stellwerkstechnik wird angepasst. Und alle 36 Bahnsteige an den 17 Bahnhöfen entlang der Strecke werden modernisiert. Sie erhalten eine Länge von 155 Metern und eine Höhe von 55 Zentimetern. Das erleichtert den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen.

Fahrradplätze, Ladestationen, Carsharing - Bahnhof soll attraktiver werden

Nicht nur der Bahnhof selbst wird modernisiert. Auch das Umfeld des Bahnhofs soll attraktiver werden. Die Stadt Waldshut-Tiengen will zwischen zwei und drei Millionen Euro investieren. Geplant sind neue Abstellplätze für Fahrräder, aber auch Ladestationen für E-Autos und Plätze für Car-Sharing-Angebote.