Nach Kritik von Kunden will die Bahn an den kommenden beiden Wochenenden mehr Ersatzbusse entlang der Rheintalbahn im Ortenaukreis anbieten.

"Die Auslastung der Ersatzbusse war höher als erwartet", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Stuttgart nach dem ersten Wochenende mit baubedingter Sperrung. Die Kapazitäten auf der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Mahlberg würden nun erhöht: "Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns bei unseren Reisenden entschuldigen."

SWR hatte von verärgerten Bahnreisenden berichtet

Der SWR hatte nach dem Wochenende von verärgerten Reisenden berichtet. Es hätten zu wenige Busse zur Verfügung gestanden. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, aktuelle Informationen zum Beispiel im Internet unter www.bahn.de/Reiseauskunft oder in der DB-Navigator-App abzurufen und gegebenenfalls frühere Verbindungen zu buchen.

Zwei weitere Wochenend-Sperrungen wegen Gleisarbeiten

Auf der Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel lässt die Bahn in den Sommerferien im Ortenaukreis an mehreren Stellen Gleise und Weichen modernisieren. Zwischen Offenburg und Mahlberg wird die Strecke noch an den kommenden beiden Wochenenden jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Der Zugverkehr wird eingeschränkt, manche Regionalzüge um Offenburg sowie ICE nach Freiburg fallen aus.

Ersatzhaltestelle für die S-Bahn in Stuttgart: Während der Sommerferien 2021 fahren auf der S-Bahn-Stammstrecke wegen Bauarbeiten keine Züge. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen. SWR Cengiz Tarhan

Mehrere Großbaustellen der Bahn in Baden-Württemberg

Die Bahn nutzt die Sommerferien in Baden-Württemberg für weitere Ausbau- und Modernisierungsarbeiten. Von Großbaustellen betroffen sind unter anderem die Stuttgarter S-Bahn, die Gäubahn, die Filstalbahn und die Neckartalbahn sowie den Bahnhof Rastatt.