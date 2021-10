Deutsche Bahn baut Rheintalbahn aus

per Mail teilen

Etwa 580 Millionen Euro werden in den Ausbau der Rheintalbahn in der Schweiz investiert. Das sei ein Signal für mehr Züge im Personen- und Güterverkehr sowie kürzere Fahrtzeiten auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel, teilte die Deutsche Bahn zum Baubeginn mit. Die Deutsche Bahn verdoppelt auf dem rund 3,1 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Badischen Bahnhof in Basel und der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland die Zahl der Gleise von zwei auf vier. Geplant sind auch 46 Weichen und drei Brücken. Anwohnerinnen und Anwohner werden mit Wänden vor Lärm geschützt.