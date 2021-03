Der Fußball-Regionalligist Bahlinger SC hat in einem offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann finanzielle Unterstützung gefordert. Profivereine der 1., 2. und 3. Liga könnten Gelder aus TV-Übertragungsrechten und Hilfsprogrammen generieren - Vereine der 4. Liga hingegen fielen aus den Förderungen heraus und gingen leer aus. Der Brief im Namen aller Vereine in der Regionalliga Südwest aus Baden-Württemberg soll auf die prekäre Lage aufmerksam machen.