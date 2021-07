per Mail teilen

Mit seiner Arbeitsmaschine hat ein Baggerfahrer in Blumberg an einem Neubau unter anderem die Balkone abgerissen. Danach stellte er sich der Polizei - und nannte auch den Grund.

Etwa eine halbe Million Euro Sachschaden hat ein Bagger-Fahrer in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis angerichtet. Mit seiner schweren Arbeitsmaschine hat der Mann am Mittwochabend an einem Neubaukomplex unter anderem die Balkone abgerissen.

Ein User bei Reddit hat ein Video der Zerstörung gefilmt:

Auch die Fassade an dem Neubau mit etwa 30 Wohneinheiten hat der 47-Jährige mit seinem Bagger massiv bearbeitet. Dabei wurden zudem die dazugehörige Garagen in Mitleidenschaft gezogen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Mehrere Bilder von dem zerstörten Neubau aus Blumberg

Zerstörungswut aus Frust wegen ausstehender Zahlungen

Nach der Aktion sei der Mann in sein Auto gestiegen und davongefahren. Kurz darauf hat er sich dann aber der Polizei gestellt. Als Grund für die Aktion nannte der Bauunternehmer ausstehende Zahlungen, die ihm - seiner Meinung nach - zu Unrecht vorenthalten worden sind.