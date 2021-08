Ende Juli platzte bei einem Baggerfahrer wegen vermeintlich unbezahlter Rechnungen der Kragen: Kurzerhand demolierte er einen Neubau in Blumberg. Nun äußerte er sich erstmals.

Am Mittwoch in der vorherigen Woche soll der Bauunternehmer sich eigens für die Aktion einen Bagger gemietet haben, mit dem er schließlich den frisch fertig gestellten Neubau demolierte. Die Handlung soll "aus purer Verzweiflung" erfolgt sein, wie er der Schweizer Zeitung "Blick" erklärte. "Es war ein Hilfeschrei. Ich konnte nicht anders", sagte der Bauunternehmer.

Baggerfahrer sieht seinen Fehler ein

Nach eigenen Angaben sollen offene Rechnungen nicht beglichen worden sein, daher habe er "Panik bekommen und nur noch rot gesehen". Die ausstehenden Forderungen sollen sich auf einer Summe von insgesamt 2,5 Millionen Euro belaufen. Der Betrag soll sich nicht nur auf den demolierten Neubau beziehen, sondern auch auf ein Pflegeheim in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Lieferanten, Angestellte und die Steuern müssten bezahlt werden. Die Last sei dem 47-Jährigen zu groß geworden. Hätte er den Baubetrieb aufrechterhalten, wären weitere Kosten angefallen. Er soll immer wieder darum gebeten haben, die offenen Rechnungen zu bezahlen. Der Einzug der Mieterinnen und Mieter stand an, da soll die Bauträgergesellschaft gemeint haben, der Streit könne vor Gericht geklärt werden. "Ich bin in den Bagger gestiegen und habe das zerstört, was ich selber aufgebaut habe", schilderte er seine Handlung. Er sieht ein, dass er einen Fehler begannen hat. "Es war natürlich falsch, was ich gemacht habe", sagte er.

Entschuldigung richtet vor allem an die neuen Mieter

Der Bauherr des Neubau-Komplexes in Blumberg hatte die Vorwürfe abgewehrt. Darauf erwiderte der Baggerfahrer im Interview: "Warum hätte ich dann so etwas machen sollen? Einen Bagger mieten und das Haus kaputt machen, wenn doch alles angeblich in Ordnung ist?"

Ganz kalt lässt ihn seine Zerstörungsfahrt nicht. Vor allem gegenüber zukünftigen Mieterinnen und Mietern drückt er sein Bedauern aus. "Ich möchte mich besonders bei den Mietern entschuldigen, die unter der Sache leiden. Es tut mir leid", sagte er in dem Interview mit der "Blick". Ihm soll nun eine Haftstrafe drohen.