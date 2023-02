Freiburger Regierungspräsidentin erhält französischen Ritterorden

Vom französischen Botschafter erhielt Bärbel Schäfer am Freitag das silberne Ritterkreuz. Ausgezeichnet wurde die Freiburger Regierungspräsidentin für ihr grenzüberschreitendes Engagement.

Die Regierungspräsidentin für den Regierungsbezirk Freiburg, Bärbel Schäfer, hat am Freitag die Insignien eines Ritters im Nationalen Verdienstorden Frankreichs erhalten. In Berlin überreichte ihr der französische Botschafter, François Delattre, das silberne Ritterkreuz im Rahmen eines Empfangs in der Französischen Botschaft. Damit wird sie für ihre wesentliche Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgezeichnet, erklärte der französische Botschafter.

Ausgezeichnet mit dem Ritterorden: Bärbel Schäfer. Rechts von ihr steht der französische Botschafter François Delattre. Links der schweizerische Botschafter Paul Seger. Ambassade de France / M. Ulrich

Schäfer nahm Orden stellvertretend für Oberrhein Region an

Laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg zeigte sich Bärbel Schäfer geehrt von der Auszeichnung: "Ich nehme den Orden stellvertretend für unsere Region am Oberrhein entgegen, wo wir Europa im Alltag leben. Dafür schaffen wir in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wirtschaft die Rahmenbedingungen." So ist Schäfer seit Jahren in Gremien wie der Oberrheinkonferenz oder der Trinationalen Metropolregion aktiv. Zur Ordensvergabe kam ebenfalls der schweizerische Botschafter nach Berlin.

Dezember, 2014: Bärbel Schäfer (vierte von links) zerschneidet ein Band, anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen und ersten Grenzüberschreitenten Tramlinie von Basel nach Weil am Rhein (Landkreis Lörrach). picture alliance dpa Patrik Straub

Schäfer strebt Bahnlinie Colmar - Freiburg an

Als zentrale Zukunftsprojekte nannte Schäfer die Realisierung der Bahnlinie zwischen Colmar und Freiburg sowie eine noch engere Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus sei am Oberrhein eine intensive Zusammenarbeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Kampf gegen das Artensterben notwendig, so Schäfer.