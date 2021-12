2G-Bändchen: Für unkompliziertes Shopping in Villingen-Schwenningen

In Villingen-Schwenningen bekommen Kunden und Kundinnen bunte Bändchen und müssen beim Einkaufen nicht dauernd den Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen.

Es sind bunte Bändchen, wie man sie bereits von Festivals, Fastnachtsbällen oder ähnlichen Veranstaltungen kennt. Schmale Papierbänder, die um das Handgelenk gelegt und mit einem dünnen Klebestreifen befestigt werden. Durch sie soll den Leuten beim Shoppen unter Corona-Bedingungen ein Stück Alltag zurückgegeben werden.

Kontrollen nicht an jeder Ladentüre

Wer eines der insgesamt 41 teilnehmenden Geschäfte in der Villinger Innenstadt betritt und dort die nötigen Nachweise vorzeigt, kann sich freiwillig ein sogenanntes 2G-Bändchen geben lassen und damit weitere Geschäfte besuchen, ohne ständig erneut die Nachweise vorlegen zu müssen. Auch in der Schwenninger Innenstadt und dem nahegelegenen Schwarzwald-Baar-Center haben sich viele der Geschäfte angeschlossen, so Rainer Böck. Er ist Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Oberzentrum (GVO) und für Handel und Gewerbe in Villingen zuständig.

"Alle dürfen mitmachen, alle Händler sind angeschrieben worden, wer mitmachen will, kann sich einfach melden."

Wie sicher sind die Bändchen?

Das gilt jedoch leider nicht für Gewerbe, in denen andere Regelungen gelten, wie etwa für Restaurants oder Cafés. Zwar gehört der Kaffee für viele zu einem Shopping-Bummel dazu, doch hier gilt die 2G-Plus-Regelung. Eine tägliche Kontrolle von Nachweisen und zusätzlichen Tests sei allerdings nicht leistbar. Die Bändchen gelten hingegen manchmal mehrere Tage, bevor es neue, in einer anderen Farbe gibt. Wann die Farben wechseln und welche Farbe als nächstes kommt, das wird natürlich sensibel behandelt, um Betrug bestmöglich zu unterbinden.

Angefangen habe man mit unbedruckten Bändchen, die für den Weihnachtsmarkt angeschafft wurden, der dann abgesagt werden musste. Um Betrug zu verhindern, haben die Bändchen des GVO und der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH inzwischen einen Aufdruck und werden von den Mitarbeitenden in den Geschäften direkt vor Ort angelegt, damit sie nicht weitergegeben werden können.

Trotzdem weiter Kontrollen

Außerdem werden in den Geschäften stichprobenartige Kontrollen gemacht. Bisher sei noch kein Betrugsfall entdeckt worden, so Böck: "Es ist eine Win-Win-Situation: Die Kunden müssen mit beschlagener Brille und Maske nicht ständig nach ihren Ausweisen kramen und die Händler müssen weniger kontrollieren."

Andere Städte als Vorbild

Von einer ähnlichen Aktion in einer anderen Stadt habe ihm ein Kollege erzählt. Innerhalb von zehn Tagen wurde die Idee dann von Rainer Böck und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für Villingen-Schwenningen ins Leben gerufen. An den jeweiligen Ausgabetagen können sie oder ihre Angestellten einfach auf dem Weg zur Arbeit in der kleinen Werbeagentur von Mitbegründerin Kerstin Jenneßen, in der Villinger Innenstadt, ihre Bändchen abholen.

Bei den Kundinnen und Kunden sehr begehrt

Diese werden auch von den Kundinnen und Kunden gerne angenommen, sodass sie in einigen Geschäften kurzzeitig sogar immer wieder vergriffen sind, was bei einigen Passantinnen und Passanten für große Enttäuschung gesorgt hat. Gerade in der Vorweihnachtszeit sei es eben schwer einzuschätzen, wie viele Menschen an welchen Tagen in die Geschäfte kommen.