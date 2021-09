Bäckereien verteilen "Pendler"-Brezeln

Viele Bäckereien in Südbaden beteiligen sich an der am Montag gestarteten Aktion „Pendlerbrezel“. Wer mit dem Rad zur Arbeit oder zur Uni radelt, wird in dieser Woche belohnt. In mehr als 500 Bäckereifilialen in Baden-Württemberg erhalten Radler nach Vorzeigen ihres Fahrradhelms noch bis Freitag eine kostenlose Laugenbrezel. Ziel der Aktion ist es, Menschen im Alltag dazu zu motivieren, aufs Rad umzusatteln. In verschiedenen Bäckereien rund um Freiburg wurde die Aktion heute Morgen gut angenommen. Fernab von den Verkehrsknotenpunkten, in Tuttlingen und Rottweil zum Beispiel, gab es an diesem Vormittag – auch aufgrund des schlechten Wetters - weniger Interesse am kostenlosen Laugensnack.