per Mail teilen

Der Freiburger Ossi W. Pink hat ein seltenes Hobby: Er sammelt Strophen des Badnerlieds. Davon gibt es erstaunlich viele – jetzt hofft er auf eine aktuelle Corona-Version.

Ossi W. Pink sammelt seit Jahrzehnten Strophen des Badenerlieds. Sagenhafte 1.230 hat er schon beisammen. Einige davon sind sogar auf Englisch oder Bosnisch. Seine Leidenschaft begann in den 1970-er Jahren, als Gegner des geplanten Atomkraftwerks am Kaiserstuhl das Badnerlied in ihrem Sinne umtexteten.

"Wie schön ist‘s noch im Badenerland, am Kaiserstuhl wächst Wein. Dies KKW in Wyhl, oh Schand, wir Badener sagen Nein!" Badnerlied-Strophe aus den 1970-er Jahren

Aus dem ganzen Land hat Pink Strophen des Badnerlieds gesammelt und hofft auf mehr: "Ich hab eigentlich erwartet, dass vielleicht die eine oder andere Corona-Strophe den Weg auch zu mir findet, in meine Sammlung." Doch bisher Fehlanzeige. Eins ist sicher: Keine Zuschrift geht verloren. Hat er 1.500 Liedstrophen zusammen, dann will er noch einmal beim Guinness-Buch der Rekorde anklopfen. Zweimal hat er es schon versucht – bislang ohne Erfolg.

Haben Sie noch eine alte oder neue, selbstgetextete Strophe des Badnerlieds? Dann schicken Sie sie uns gerne an: