In Straßburg jährt sich am Samstag zum dritten Mal der Tag des Terror-Anschlags auf den Weihnachtsmarkt. Ein Islamist hatte dabei fünf Menschen getötet und viele weiter verletzt. Zum Gedenken an die Opfer kommt auch Frankreichs Premierminister Jean Castex. Jean Castex ist zusammen mit der früheren Präsidentin des südlichen Elsass, Brigitte Klinkert angereist. Er wird zusammen Opfern und ihren Angehörigen an der offiziellen Gedenkveranstaltung im kleinen Kreis teilnehmen. Die örtliche Präfektin Josiane Chevalier wird dort sein, Bürgermeisterin Jeanne Barseghian und weitere Vertreter der Stadt. Die breite Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Straßburgs Bürgerinnen und Bürger werden am Abend am Palais Rohan an den Anschlag erinnert. Dort werden um 18 Uhr Portraits auf die Gebäude-Fassade projiziert – die Portraits derjenigen, die am 11. Dezember 2018 in der Straßburger Innenstadt getötet worden waren. mehr...