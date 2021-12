Badischer Winzerkeller beendet gemeinsame Weinwerbung

per Mail teilen

Der Badische Winzerkeller mit Sitz in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) will aus der gemeinsamen badischen Weinwerbung aussteigen. Die Kündigung wird Ende 2023 wirksam.

Grund für den Ausstieg aus der gemeinsamen Weinwerbung sind laut einer Mitteilung des Winzerkellers die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Sicherung der Existenz der Mitgliedsbetriebe.

Verpflichtung gegenüber Mitgliedern

Der Badische Winzerkeller stehe gegenüber seinen 29 Mitgliedsgenossenschaften in besonderer Verpflichtung und leiste jährlich einen erheblichen finanziellen Beitrag in die Gemeinschaft. Das sei eine Investition, die sich bei den Winzerinnen und Winzern auch auf das Traubengeld auswirke.

Mehr Geschlossenheit gefordert

Es brauche deswegen handfeste Gegenleistungen, die für jeden Einzelnen deutlich sichtbar werden müssten. In den letzten Jahren aber habe sich trotz gut gemeinter Neukonzeptionen keine verbindliche Geschlossenheit unter den Mitgliedern in der badischen Werbegemeinschaft abgezeichnet, so der Badische Winzerkeller.