Badischer Weinbauverband hilft nach Hochwasser Winzern an der Ahr

Allein im Ahrtal sind bei dem Hochwasser bis zu 80 Prozent der Reben zerstört worden. Winzer aus ganz Deutschland unterstützen nun die Weinbauern dort. Hilfe kommt auch aus Südbaden.

Winzer in ganz Deutschland spenden Wein in Flaschen, der dann online verkauft wird. Der Erlös geht an die Weingüter in den Flutgebieten, etwa im Ahrtal. Auch beim Badischen Weinbauverband in Freiburg haben Winzer ihre Spenden abgegeben.

Freiburger Winzer hat früher selbst an der Ahr gearbeitet

Für Winzer Andreas Engelmann war sofort klar, dass er sich an der Spendenaktion beteiligen würde. Er hat selbst jahrelang auf einem Weingut an der Ahr gearbeitet. Die Bilder der Zerstörung sind für ihn schwer zu ertragen.

"Ich glaube jetzt ist Geld notwendig, jetzt ist unkomplizierte Hilfe notwendig."

Auf dem Gelände vom Badischen Weinbauverband in Freiburg geben Mitgliedsbetriebe aus der ganzen Region ihre Spende ab. Von dort aus gehen die Kisten nach Rheinhessen, wo Weinspenden aus dem ganzen Bundesgebiet gesammelt und dann verkauft werden. In jedem Paket sind sechs Flaschen. Der Erlös geht an die Winzer im Ahrtal.

Viele Winzer stehen vor dem Nichts

Allein in Freiburg sind an einem Tag knapp 1.000 Flaschen zusammengekommen. Unter dem Hashtag #solidahrität werden die Weine online verkauft. So kann jeder die Winzerinnen und Winzer im Ahrtal unterstützen. Denn viele von ihnen stehen vor dem Nichts.