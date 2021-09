Badischer Wein 2021: Ernteeinbußen besonders im Bio-Bereich

Späte Fröste und viel Regen haben es den Winzern dieses Jahr schwer gemacht. Doch die Qualität der Weine könnte am Ende trotzdem stimmen, meint der Badische Weinbauverband.

Rund 20 Prozent geringer als im vergangenen Jahr könnte witterungsbedingt die Erntemenge in Baden ausfallen - im Bio-Weinbau vielleicht sogar noch kleiner, so erste vorsichtige Prognosen beim Herbsttreffen des Badischen Weinbauverbandes in Müllheim-Britzingen (Breisgau-Hochschwarzwald). Die Qualität der Trauben entscheide sich allerdings erst in den nächsten zwei, drei Wochen, sagt Rainer Zeller, Präsident des Badischen Weinbauverbandes. Warmes und sonniges Wetter kurz vor der Ernte sei jetzt ideal.

Falscher Mehltau macht insbesondere Bio-Winzern zu schaffen

Lange Nässeperioden haben in diesem Jahr besonders den sogenannten Falschen Mehltau, eine Pilzerkrankung der Reben, begünstigt. Das hat vor allem die Bio-Winzer zum Verzweifeln gebracht. Denn– dem Pilz ist mit ökologisch erlaubten Pflanzenschutzmitteln kaum beizukommen.

Das Landwirtschaftsministerium hatte sich auf europäischer Ebene vergeblich für den Einsatz von Kaliumphosphat als Pflanzenschutzmittel im Bio-Anbau eingesetzt. Denn das Land Baden-Württemberg möchte den ökologischen Anbau stark steigern.

Landwirtschaftsministerium will Bio-Weinbau stärken

Bis 2030 sollen beispielsweise 40 bis 50 Prozent chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel eingespart und der ökologische Anbau auf 30 bis 40 Prozent der Fläche ausgedehnt werden.

Der Minister will im Land dafür werben, dass mehr regionaler Bio-Wein aus Baden-Württemberg getrunken wird. Heute kommt nur jede zweite Flasche Wein, die in Baden-Württemberg getrunken wird, aus dem eigenen Bundesland.