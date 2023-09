Mitgliederrekord beim Badischen Sportbund

per Mail teilen

In südbadischen Sportvereinen sind fast eine Million Menschen aktiv - so viele wie noch nie zuvor. Der Mitgliederrekord beim Badische Sportbund Freiburg bringt aber auch Probleme mit sich.

Die Mitgliederzahlen des Badischen Sportbundes Freiburg (BSB) sind in diesem Jahr auf einem Rekordhoch mit 980.000 Aktiven in mehr als 3.000 Vereinen. Das ist ein Plus von über vier Prozent. Der Badische Sportbund (BSB) freut sich über diese Entwicklung, sieht aber auch, dass sie die Probleme der Vereine verschärft, genügend Übungsleiter, Trainer und Schiedsrichter zu finden.

"Der Verein ist nicht totzukriegen, ganz im Gegenteil."

SWR4-Moderator Robert Wolf interviewt den Geschäftsführer des Badischen Sportbunds Freiburg, Joachim Spägele, zum Mitgliederrekord:

Nach Corona erleben Sportvereine großen Zulauf

Gerade im Kinder- und Jugendbereich gewannen die Vereine Neumitglieder. Als zweite Tendenz beobachtet der BSB, dass Senioren mehr Sport treiben als jemals zuvor. Nachdem es Corona-bedingt zu einem kleinen Einbruch gekommen war, sind die Mitgliederzahlen in den südbadischen Sportvereinen in diesem Jahr deutlich angestiegen.

Besonders beliebt sind laut BSB Sportarten wie American Football, Taekwondo, Volleyball, Klettern oder Schwimmen. Die meisten Mitglieder hat weiterhin der SC Freiburg, gefolgt vom Deutschen Alpenverein Sektion Freiburg. An vierter Stelle steht der Freiburger Turnverein mit fast 7.000 Aktiven.