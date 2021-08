Viele Weinregionen erwarten Ernteausfälle durch Peronospora, dem falschen Mehltau. Piwis, neue pilzwiderständige Rebsorten, könnten die Lösung sein.

Der viele Regen in diesem Sommer hatte nicht immer nur Hochwasser zur Folge - er hat für die Winzer im Land auch einen fast unsichtbaren Feind geschaffen: Die Pilzkrankheit Peronospora. Unter dem Namen falscher Mehltau ist sie besser bekannt. Schon jetzt ist klar: In vielen Regionen wird es zu Ertragsausfällen kommen. Durch den Klimawandel - sagen Experten - auch immer häufiger. Doch das, was das Problem lösen könnte, das wird vom Verbraucher noch nicht so gut angenommen: Neue pilzwiderständige Rebsorten - sogenannte Piwis.

Öko-Winzer fühlen sich niedergeschmettert und machtlos

Klaus Benz hat in diesem Jahr keine Freude an seinem Grauburgunder: Verschrumpelte, ledrige Beeren - das sind typische Anzeichen der Peronospora, dem sogenannten falschen Mehltau. Der Öko-Winzer aus dem badischen Ballrechten-Dottingen im Markgräflerland rechnet mit sechzig bis siebzig Prozent Ernteausfall in dem befallenen Weinberg: "Das Gefühl ist niederschmetternd. Man kommt rein und sieht jeden Tag mehr Schaden. Man steht machtlos vor irgendwas, beobachtet das Wetter. Man kämpft gegen irgendwas und weiß, man hat eigentlich schon verloren."

Falscher Mehltau - Peronospora - lässt sich kaum stoppen

Alle Weinbaugebiete des Landes sind mehr oder weniger stark betroffen: Auch bei Bretzfeld im Hohenlohekreis hat die feucht-warme Witterung dem Pilz ein ideales Klima bereitet - mit Schäden bis hin zum Totalverlust. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, lässt sie sich kaum noch stoppen. Zur Vorbeugung setzen Öko-Winzer wie Klaus Benz auf Kupfer und Schwefel - konventionell arbeitende Winzer auf chemische Mittel. Doch das alles hilft nur begrenzt. Oft geht es nur noch darum, die Pflanzen so weit zu schützen, dass sie im kommenden Jahr wieder austreiben und Trauben tragen.

Ob ökologisch oder konventionell gespritzt: Falscher Mehltau (Peronospora) ist kaum zu stoppen SWR

Die Situation ist so dramatisch wie seit Jahrzehnten nicht, sagt auch Peter Hauk (CDU), der baden-württembergische Landwirtschaftsminister: "Es wird natürlich Ertragseinbußen in beträchtlicher Größenordnung nach sich ziehen. Insofern kommt den pilzwiderstandsfähigen Sorten eine neue Bedeutung bei, nämlich eine Risikoabsicherung, dass überhaupt noch Wein gelesen werden kann."

Kerngesunde Piwis - die Zukunft für Öko-Winzer

Sogenannte Piwis also - auch für den Markgräfler Öko-Winzer Klaus Benz und Paulin Köpfer von Ecovin Baden sind sie die Zukunft. Sie freuen sich über kerngesunde Trauben der Sorte Johanniter, einer Neuzüchtung.

"Ich hab kein Risiko, ich hab' einfach mehr Ruhe. Ich kann ruhig schlafen nachts, wenn es regnet. Ich brauch' keine Angst zu haben, dass ich mir irgendwas einfange mit dem Wetter."

Verbraucher müssen von Piwis erst noch überzeugt werden

Eine Vorstellung der neuen Sorten beim Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg, das selbst Piwi-Reben züchtet. Das Dilemma dabei: Viele Verbraucher sind vom Geschmack der Piwis noch nicht so richtig überzeugt. Paulin Köpfer von Ecovin Baden: "Wenn wir es schaffen, den Konsumenten einfach diese Weine vorzustellen, ihnen die Chance geben diese Weine zu entdecken und sie plötzlich feststellen: Wow, der schmeckt mir - dann ist jede andere Diskussion Nebensache."

Paulin Köpfer (Ecovin Baden) will Konsumenten von pilzresistenten neuen Rebsorten (Piwis) überzeugen SWR

Doch bis Piwis, die widerstandsfähigen und pilzresistenten Rebsorten, allgemein populär sind, bleibt Öko-Winzern wie Klaus Benz nur der sorgenvolle Blick auf die Wetter-App. Und die Hoffnung auf ein Ende des vielen Regens.