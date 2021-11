Breisgauer Narrenzunft sagt Saalfesnet am 11.11. ab

Unter dem Eindruck steigender Corona-Infektionszahlen hat die Breisgauer Narrenzunft die Präsenzveranstaltung am 11.11. in Freiburg abgesagt. Da die Belastung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen steige, möchte die Breisgauer Narrenzunft zum Fasnetsbeginn lieber kein großes Treffen ausrichten. Man sehe sich hier in einer gesellschaftlichen Verantwortung, die mit einer ausverkauften Saalveranstaltung auch falsche Signale aussenden könnte, so Oberzunftmeister Matthias Moser. Nun soll es am Donnerstagabend wieder ein alternatives Online-Angebot geben. Der Narrenpreis soll zu einer anderen Gelegenheit an den ersten Freiburger Bürgermeister von Kirchbach verliehen werden.