Wegen zurückgehender Kirchensteuereinnahmen will die evangelische Landeskirche in Baden bis zum Jahr 2032 auf allen Ebenen rund 30 Prozent einsparen. Das hat die Badische Landessynode bei ihrer Herbsttagung in Bad Herrenalb entschieden. Neben Personalstellen sind davon auch kirchliche Gebäude betroffen. Der derzeitige Gebäudebestand müsse um deutlich mehr als die Hälfte reduziert werden, so Carsten Rees aus Freiburg in seinem Bericht des Finanzausschusses.