Badische Industrie fürchtet Sanktionen nicht

Die Industrie in Baden rechnet für sich mit keinen schweren Folgen durch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Das erklärte der Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen Baden e.V. mit Sitz in Freiburg auf Anfrage des SWR. "Der militärische, politische Riese Russland ist ein ökonomischer Zwerg." Auf diese Formel bringt es der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes industrieller Unternehmen Baden, WVIB, Christoph Münzer. Der WVIB hatte sich gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine für harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. Laut Münzer gab es von den Mitgliedsunternehmen dafür viel Zustimmung, niemand habe nach dem Preis gefragt. Nach Angaben des Wirtschaftsverbandes aus Freiburg beträgt der Umsatz einzelner Industrieunternehmen aus dem Russlandgeschäft höchstens zehn bis fünfzehn Prozent.