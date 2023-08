Weil die historische badische Fahne aus Waldkirch zu groß ist, musste sie ins Archiv der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Im badischen Archiv in Karlsruhe war kein Platz.

Diese Partie des Konkurrenzkampfs zwischen Baden und Württemberg hat Württemberg klar gewonnen. Das Ergebnis: Eine badische Fahne aus Waldkirch (Kreis Emmendingen) kommt ins Archiv der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Sie ist schlichtweg zu groß für das Archiv der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe.

Badische Fahne zu groß fürs Archiv

Aus konservatorischen Gründen muss die reich verzierte Fahne liegend aufbewahrt werden. Mit ihren 1,30 auf 1,30 Metern passt sie nur leider in keinen der sogenannten Planschränke des badischen Archivs in Karlsruhe. Badisch hin oder her, hat das Archiv kurzerhand das württembergische Archiv in Stuttgart um Hilfe gebeten. Und tatsächlich: Das Archiv hat sogar zwei Planschränke in Übergrößen. Also kam die badische Fahne nach Württemberg.

Fahne lag vergessen im Waldkircher Pfarrhaus

Die Fahne stammt vom 1891 gegründeten örtlichen Evangelischen Arbeiterverein Waldkirch-Kollnau. Jahrzehnte lang hatte das gute Stück im feuchten Keller des evangelischen Pfarrhauses in Waldkirch gelegen. Bis die Fahne 2017 entdeckt, geborgen und konservatorisch behandelt wurde. 2022 wurde sie dann dem Archiv der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe übergeben.