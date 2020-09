Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt, sind gefährlich. Stark verbreitet sind sie derzeit im Elsass. Dort haben die Behörden für alle Bergseen ein Badeverbot erlassen.

Grünes, trübes Wasser, in dem sich die Berge kaum noch spiegeln. Das Phänomen wiederholt sich bereits im dritten Jahr an allen fünf elsässischen Bergseen. Zuerst Schneemangel und ausbleibender Regen dann die Sommerhitze. Alles zusammen verursacht einen großen Sauerstoffmangel und die Ausbreitung giftiger Cyanobakterien.

Ein Hund ist daran bereits gestorben. Die Giftkonzentration wird nun in einem Labor in Colmar sorgfältig untersucht.



Um die Ausbreitung der Algen zu bekämpfen, testet man im Elsaß seit zwei Jahren eine "Belüftung“ des Wassers. Wie im Aquarium wird Luft ins Wasser des Lac de Forlet gepumpt, um ihn umzuwälzen und zu kühlen. Olivia Ghazarian von "Rivières du Haut Alsace“ sieht kleine Fortschritte: "Das machen wir schon seit 2019. Inzwischen können wir erkennen, dass die Konzentration an Cyranobakterien ein bisschen niedriger ist als in den anderen Seen."



Auch im Schluchsee im Schwarzwald sind zuletzt erhöhte Konzentrationen von Cyanobakterien gemessen worden. Menschen mit empfindlicher Haut sollten den See besser meiden. Ein Badeverbot, wie es an allen fünf Bergseen im benachbarten Elsass gilt, gibt es dagegen nicht.