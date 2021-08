Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal (Rheinland-Pfalz) ist dort auch die Abwasserversorgung zerstört. Ein Team des Freiburger Energieversorgers Badenova ist dort aktuell im Einsatz.

Zwei Abwasser-Spezialisten der Badenova-Tochter BN-Netze sind aktuell im Hochwassergebiet Ahrtal. Mit einem Saug-Spülfahrzeug sollen sie dort Keller, Tiefgaragen und Unterführungen auspumpen, Kanalisationen freimachen und bei Aufräumarbeiten helfen. Zuvor hatte der Verband Kommunaler Unternehmen ein Hilfegesuch an die Badenova gerichtet, dass im Katastrophengebiet dringend Experten und Spezialfahrzeuge benötigt werden. Vor Ort ist dort nun Bernd Eckert und SWR-Moderatorin Dinah Steinbrink hat sich mit ihm über den Hilfseinsatz unterhalten.

SWR: Herr Eckert, schildern Sie mal, was hat sich Ihnen für ein Bild geboten, als Sie an Ihrem Einsatzort angekommen sind?

Eckert: "Ein Bild der Katastrophe. Alles zerstört. Wohnhäuser total weg. Zum Teil Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind. Brücken, Gleise, alles ist weg!“

Sie sind Kanalspezialist und haben viele Jahre als Techniker im Bereich Abwasser gearbeitet. Was können Sie denn jetzt vor Ort tun?

"Wir machen konkret die Straßenabläufe sauber und die Kanalisation, die noch intakt ist. Dass die Häuser, die noch bewohnbar sind, später wieder an Netz angeschlossen werden können."

Das heißt, in dem Bereich ist auch viel zerstört? Was ist da konkret kaputt?

"Da hat es die ganze Straße weggeschwemmt. Die Ahr macht ja immer einen Bogen. Das Ahrtal: da sind links und rechts Felsen und in der Mitte ist die Ahr. Und am Bogen ist das Wasser gekommen und alle Leitungen, die im Boden verlegt waren, hat es mitgenommen.“

Sie haben ein sogenanntes Saug-Spülfahrzeug dabei. Das ist ziemlich groß und schwer, so schwer wie drei Elefanten. Können Sie uns schildern, was das für ein Fahrzeug ist und was Sie Sie damit machen?

"Wir können die Kanäle mit Wasser reinigen. Wenn da Schmutz ist, können wir den Schmutz damit auch aufsaugen. Das ist unser Spezialfahrzeug. Für das Abwasser haben wir einen extra Container, denn in dem Abwasser sind Öl und Schadstoffe.“

Es gab Meldungen, dass in manchen Orten zu viele Helfer sind und in anderen zu wenig. Würden Sie sagen, dass die Hilfe vor Ort gut koordiniert ist?

"Ja, da, wo wir sind, klappt alles gut. Gute Ansprechpartner, die sagen, was wir machen müssen. Also, das klappt gut bei uns. Wir sind den Herausforderungen gewachsen.“

Der Verband kommunaler Unternehmen hatte sich ja hilfesuchend an die Badenova gewandt, weil dringend Experten und Spezialfahrzeuge benötigt werden. Ihr Kollege hat extra seinen Urlaub abgebrochen und Sie sind eigentlich auch schon im Ruhestand. Trotzdem haben Sie zugesagt.

„Ja klar, das macht man ja gerne. Wenn jemand in Not ist, hilft man gerne. Und die Leute sind ja in Not. Die haben nur noch das, was sie am Leib gehabt haben – zum Teil, sonst nichts mehr. Wir bleiben voraussichtlich noch bis nächsten Dienstag. Und dann entscheidet es sich: Wenn sie weiter Hilfe brauchen, dann hat unser Chef gesagt, schickt er noch einmal zwei Leute rauf.“

Und für Sie ist dann wieder der Ruhestand an der Reihe?

"Ja, genau. Daheim gibt es auch Arbeit! So ist es ja nicht.“

Dann wünschen wir Ihnen für diese Arbeit daheim, aber vor allem erstmal für die Arbeit im Hochwassergebiet im Ahrtal alles Gute!.

