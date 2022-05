Umgebungslärm zu hoch

Die Stadt Bad Säckingen muss weiter gegen Lärm vorgehen, so ein neues Gutachten, das am Montagabend im Gemeinderat vorgestellt wurde. 2005 hatte die EU ein Gesetz erlassen, wonach die Länder in ihren Städten und Gemeinden den Umgebungslärm messen und bei zu viel Lärm reduzieren müssen. Zum zweiten Mal wurde nun in Bad Säckingen ein solcher sogenannter „Lärmaktionsplan“ erstellt. Ergebnis: auf der B 34, die mitten durch die Stadt führt und entlang der B 518 werden die zulässigen Lärmgrenzwerte zum Teil rund um die Uhr immer noch überschritten. Für beide Bereiche empfehlen die Gutachter die Einführung einer Tempo 30 Zone. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei kostengünstig und effektiv, sagen sie. Die Fahrzeit auf der knapp fünf Kilometer langen Strecke würde sich um insgesamt etwa drei Minuten verlängern. Doch über 4.000 Anwohner würden laut Gutachten davon profitieren.