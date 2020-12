Autofahrer finden in Bad Krozingen zurzeit einen Zettel am Auto, der Ahnungen weckt. Es handelt sich aber um alles andere als einen Strafzettel, den das Ordnungsamt verteilt: an Richtigparker - noch bis Weihnachten.

Egal zu welcher Jahreszeit: Parken kann anstrengend sein. Und wenn falsch geparkt wird, sogar teuer. Die Stadt Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) belohnt dieses Jahr bis Weihnachten alle, die trotz Corona-Blues ihr Auto richtig abstellen. Mit einem Dankesbriefchen und etwas Süßem. "Sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, Sie haben Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns, dass wir statt Strafzetteln einmal leckere Weihnachtsgrüße verteilen dürfen. Ihr Ordnungsamt." Volker Kieber, Bürgermeister in Bad Krozingen, erzählt mit einem verschmitzten Lächeln: "Zunächst denken sie an einen Strafzettel an der Windschutzscheibe und sind natürlich wahrscheinlich schon etwas emotional, wenn sie sich dem Auto nähern. Und wenn sie dann den Brief öffnen und dieses kleine Grüßle sehen, dann freuen sie sich riesig." Praxistest: Wie kommt das versüßte Lob denn beim Bürger an? Autofahrer Holger Schnak: "Das finde ich toll, dass wenn man alles richtig gemacht hat, belohnt wird. Ist echt super, das ist wirklich gut." Die Parkplatz-Suche in Bad Krozingen kann zwar auch mit dieser Aktion schwierig bleiben. Aber positive Nachrichten und ein bisschen Schokolade tun trotzdem gut. Vor allem in Zeiten des Corona-Blues.