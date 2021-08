Am frühen Sonntagmorgen ist ein betrunkener Autofahrer bei Dietingen (Kreis Rottweil) mit seinem Wagen in einem Bach gelandet. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, überfuhr ein Verkehrszeichen und rutschte eine Böschung hinunter. Der Wagen blieb halb im Bach, halb auf der Böschung hängen, so die Polizei. Bei der Bergungsaktion musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe binden. Den Führerschein ist der Mann los. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.