Eine Spaziergängerin entdeckt ein totes Baby auf einer Wiese in Steinen im Kreis Lörrach. Wer die Eltern des Kindes sind, ist noch völlig unklar. Die Polizei will jetzt mit Plakaten die Suche verstärken.

Der Fund war grausig: Vor mehr als zwei Wochen wurde eine Babyleiche im Steinener Ortsteil Hüsingen (Kreis Lörrach) nahe einer Kreisstraße entdeckt. Die Eltern des toten Mädchens sind weiterhin unbekannt. Die Polizei will die Suche nun intensivieren. Von Dienstag an verteilen Beamte in den umliegenden Gemeinden Flugblätter. Zudem hängen sie Plakate an Bushaltestellen und Bahnhöfen auf.

Wer zwischen dem 17. und dem 20. Februar im Bereich um den Hochbehälter in Steinen-Hüsingen Fotos oder Videos gemacht hat, wird gebeten, sein Material der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Polizei: Geburtsort in der Nähe des Fundorts?

Die Polizei will mit den Plakaten und Flugblättern um Hinweise aus der Bevölkerung werben. Auf dem Plakat steht: "Wir wollen dem Mädchen eine Identität geben." Es fordert die Menschen zur Mithilfe auf. Die Kriminalpolizei vermutet, dass das Kind in der Nähe des Fundorts geboren wurde. Sie fragt, ob jemand eine Frau kennt, die erst auffällig zugenommen und dann plötzlich abgenommen hat. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Mutter ohne ärztliche Nachsorge erhebliche körperliche oder seelische Probleme bekommen könnte. Deshalb sei jeder noch so abwegige Hinweis wichtig. Mögliche Zeugen können sich auch online an die Polizei wenden . Auf dem Flugblatt steht zudem die Telefonnummer der Kriminalpolizei in Lörrach.

Plakataktion und Flugblätter: Die Polizei intensiviert die Suche nach den Eltern des am 20. Februar tot aufgefundenen Babys in Steinen-Hüsingen. Polizei

Beamte gehen rund 40 Hinweisen nach

Bisher seien bei der Polizei und einem anonymen Hinweisgebersystem rund 40 Hinweise eingegangen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. "Leider haben sich dadurch bislang keine Erkenntnisse zu den Eltern des Kindes ergeben", so der Sprecher. Das Kriminalkommissariat Lörrach richtete eine Ermittlungsgruppe mit 30 Beamten ein. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben nicht um eine Sonderkommission. Zur Todesursache werde ebenfalls noch ermittelt.