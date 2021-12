Babyboom auch durch Corona-Lockdown

In Deutschland kommen fast so viele Babys auf die Welt wie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg. So auch im Freiburger Sankt Josefskrankenhaus. Ein Grund: die Pandemie.

In Deutschland gibt es aktuell einen regelrechten Babyboom. Es werden zwar nicht ganz so viele Babys geboren wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch im Sankt Josefskrankenhaus in Freiburg gibt es schon jetzt 150 Geburten mehr als im vergangenen Jahr. Dabei ist 2021 ist noch nicht vorbei. Ein Grund für die hohen Zahlen ist die Corona-Pandemie: So ist zum Beispiel die kleine Irini kürzlich im Sankt Josefskrankenhaus auf die Welt gekommen - ohne Corona und die Lockdowns wäre sie vermutlich noch gar nicht da. "Für unsere Planung war’s auf jeden Fall ein positiver Beschleuniger - muss man schon sagen. Bei uns sind die Wege wegfallen aus der Fernbeziehung. Ich konnte durch Home-Office dauerhaft hier sein, anstatt immer von Köln nach Freiburg zu pendeln." Sechs bis sieben Geburten pro Tag Sechs bis sieben Geburten sind es durchschnittlich pro Tag, die das Pflegeteam samt Chefärztin im Freiburger Josephskrankenhaus derzeit stemmen – das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor. In diesem Jahr sind rund 2.000 Babys dort auf die Welt gekommen. Statistiker sehen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Boom und Pandemie. Die Chefärztin der Klinik für Geburtshilfe am Josefskrankenhaus, Bärbel Basters-Hofmann, sieht das anders: "Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang zwischen den vielen Geburten und dieser Corona-Situation gibt. Bei mir stellen sich die Frauen vor Geburt vor und sagen dann, ich komme mit einem Corona-Baby und finden das dann eigentlich sehr lustig." Stress und Glück zugleich für das Personal Viele Geburten, viele glückliche Eltern: Für das Klinikpersonal bedeutet das viel Arbeit. Aber auch wenn alle sechs Kreißsäle voll sind und die Belastung größer geworden ist, das Personal nimmt von jeder Geburt etwas mit. "Dann fließen die Geburtshormone. Und die Glückshormone und die Liebeshormone die schwappen auch bis zu uns und das wird keine Routine, das ist kein Job wie jeder andere."