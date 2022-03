Nach Sprengung von Felsen im Höllental: Bahnstrecke und B31 wieder freigegeben

Obwohl die Felsen bereits am Freitag gesprengt wurden, war die Strecke für Züge und Autos weiter nicht befahrbar. Nun können Straße und Bahnstrecke wieder befahren werden.

Wegen riesiger Felsen, die im Höllental bei Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf eine Bundesstraße und eine Bahnstrecke zu stürzen drohten, war seit Anfang der Woche die Ost-West-Verbindung im südlichen Schwarzwald gesperrt worden. Nun sind Straße und Bahnstrecke wieder freigegeben.

60-Tonnen-Fels erfolgreich gesprengt

Die beiden Felsbrocken waren am Freitagnachmittag von einer Spezialfirma gesprengt worden. Ein etwa 60 Tonnen schwere Brocken hing nur noch an einem Baum fest, und drohte auf die etwa 300 Meter tiefer liegende Bundesstraße 31 und die Bahngleise zu stürzen. Durch die Sprengung hätte sich auch ein zweiter Felsen lockern können, weshalb dieser ebenfalls beseitigt werden musste. Eine Landwirtin hatte die Felsen zufällig bemerkt und den Behörden gemeldet.

So lief die Sprengung am Freitag, 18. März:

B31 seit Samstagabend frei - Bahnstrecke seit Sonntag

Nach der Sprengung der Felsbrocken konnte die Polizei die zuvor gesperrte Bundesstraße 31 am Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Und auch auf der Bahnstrecke rollen wieder Züge, nachdem am Sonntagmorgen Oberleitungen und Gleise erfolgreich überprüft wurden, wie die Bahn mitteilte.

Wegen der Sperrung waren Bahnreisende nur mit Bussen und über Umwege an ihr Ziel gelangt. Ein Kranunfall am Donnerstag in Buchenbach hatte zudem für die Sperrung einer Umleitungsstrecke der B31 gesorgt. Der Verkehr wurde von und in den Schwarzwald über St. Märgen und St. Peter umgeleitet. Dort war es am Freitag ebenfalls zu einem Unfall gekommen, als ein Autofahrer frontal mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs zusammenstieß.