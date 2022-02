"Die letzte Generation" blockiert die B31 in Freiburg

Wie viel Zeit bleibt noch, um die Klimakrise zu verhindern? Laut Wissenschaft sind das nur wenige Jahre. Eine Botschaft, die in der Politik noch zu wenig angekommen ist. Viele Menschen der Klimaprotestbewegung sind tief enttäuscht von der neuen Bundesregierung. Bundesweit organisieren sich nun Aktivistinnen und Aktivisten in der Gruppe „Die letzte Generation“, um mit friedlichen Blockade-Aktionen und zivilem Ungehorsam zunächst ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung zu erzwingen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat die Aktionen bereits verurteilt, was „Die letzte Generation“ aber nicht aufhält. Heute haben sie im Berufsverkehr die B31 in Freiburg blockiert. Gabi Krings….