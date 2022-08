Fall Ayleen aus Gottenheim: Noch viele offene Fragen

Der Schrecken ist groß nach dem Tod der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber viele Fragen sind derzeit noch offen.

Das 14-jährige Mädchen aus Gottenheim und der Tatverdächtige sollen über Wochen hinweg miteinander im Internet gechattet haben. In dem Fall gibt es für die Polizei aber noch viele offene Fragen. Wie starb Ayleen? Konnte der Tatverdächtige das Mädchen aus Gottenheim freiwillig in sein Auto locken? Was wusste die 14-Jährige über den 29-Jährigen, der im hessischen Waldsolms gewohnt haben soll und nun der dringend Tatverdächtige ist. Wer er wirklich ist? Bisher schweigt der Mann. Fragen, auf die die Polizei noch keine Antworten hat.

Polizei ermittelt in Waldsolms

Die Polizei in Hessen ermittelt weiter die Todesursache des 14-jährigen Mädchens aus Gottenheim, deren Leiche in einem See in Hessen gefunden wurde. Der Verdächtige aus Waldsolms südlich von Wetzlar (Hessen) sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Der Fernsehbeitrag von SWR Aktuell am 2.8.2022 zu den Ermittlungen in Waldsolms:

Die Ermittler in Gießen und in Freiburg arbeiten eng zusammen. Je nachdem, wo der Mord an Ayleen tatsächlich geschah, wird das Verfahren später in Freiburg oder in Gießen geführt.

Sie war im Online-Gaming aktiv

Opfer und Täter kannten sich wohl über das Internet - und das mindestens seit mehreren Wochen, hieß es am Montag bei der Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg. Soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Co. bieten anonyme Kontaktmöglichkeiten im Netz. "Sie war aktiv, wie das zig Millionen Jugendliche in Deutschland tun im Online-Gaming auf einer der größten Plattformen weltweit, auch hier müssen wir noch Spuren nachgehen, weil hier Chat-Möglichkeiten bestanden", sagte Arno Englen, Leiter der Kriminalpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Freiburg.

Schnell fassen viele Jugendliche bei Internet-Spielen Vertrauen zu den anderen Spielern - freunden sich mit Fremden an, in einem vermeintlich geschützten Raum. Doch in der digitalen Welt kann sich jemand schnell auch als jemand anderes ausgeben. Es sind noch aufwendige Ermittlungen, die die Polizei vor sich hat, bis sich im Fall Ayleen alle Puzzleteile zusammenfügen werden. Millionen von digitalen Daten müssten noch ausgewertet werden, sagte die Polizei. Außerdem stehen noch genauere rechtsmedizinische Untersuchungen an, die weitere Erkenntnisse liefern könnten.