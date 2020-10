per Mail teilen

Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will nicht Kanzlerkandidatin ihrer Partei werden - und sie will den CDU-Vorsitz demnächst abgeben. Der CDU- Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Emmendingen-Lahr, Peter Weiß, wünscht sich, dass der oder die Neue an der CDU-Spitze sich scharf gegen links- wie rechtsaußen abgrenzt.