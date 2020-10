Felssturzgefahr in Todtnau-Geschwend

Rosi Mayer ist glücklich. Nach sieben Wochen darf sie wieder in ihr Haus zurück. Die Gefahr eines Felssturzes am Hang oberhalb des Hauses in Todtnau-Geschwend ist vorerst gebannt.