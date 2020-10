per Mail teilen

Nachdem mehr als 100 Gräber antisemitisch beschmiert wurden, sind viele Bürger im elsässischen Westhoffen entsetzt. Frankreichs Innenminister Castaner hat den jüdischen Friedhof am Mittwoch besucht.

Die Bürger sind auf der Straße, die Aufregung ist groß rund um den Friedhof in Westhoffen, 25 Kilometer nord-westlich von Straßburg. Die Schändung des jüdischen Friedhofs hier schockiert die Menschen. Vieles gleicht der Szenerie in Quatzenheim, einem Ort ganz in der Nähe. Dort waren im Februar ebenfalls fast 100 Grabstätten mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Bürger reagieren mit Kopfschütteln und Anteilnahme, auch diesmal.

Von den Tätern fehlt noch jede Spur

"Wenn es das Ziel der Urheber dieser Attacke war, Andenken der Verstorbenen zu beschmutzen, ihre Identität auszulöschen oder die Spuren der Geschichte hier im Elsass, so möchte ich ihnen sagen: Das wird nicht geschehen", betont Harold Abraham Weill, Großer Rabiner aus Straßburg. Darauf, wer diese Tat begangen hat, gibt es bisher keine Antwort. Ebenso wenig ist über den oder die Täter von Quatzenheim bekannt. Damals war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron persönlich ins Elsass gekommen und hatte angekündigt, die Täter würden zur Rechenschaft gezogen.

Nationale Einheit gegen den Hass

Dieses Mal ist es Innenminister Christoph Castaner ins Elsass gekommen. Er kündigte die Bildung einer nationalen Einheit zum Kampf gegen den Hass an. Sie werde beauftragt, für die Gendarmerie Nationale die Ermittlungen in Fällen von Antisemitismus, aber auch von Taten gegen Muslime und gegen Christen zu koordinieren.