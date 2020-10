Ein Mädchen mit einer Eistüte, wie von Kinderhand gezeichnet: etwas ungelenk, aber bunt, fröhlich. Auch die Schrift mit dem Spruch ist etwas krakelig: O-Ton Man muss Wer mit dem Guten rechnet, ist bei Andrea Lienhart und ihren Postkarten richtig. Die strahlen etwas Positives aus. Kindlich, und zugleich weise kommen sie daher, die Bilder und Sprüche. Und frech: da steht ein Mädchen neben einem Pferd und hat sich offensichtlich von einer Last befreit: O-Ton Scheiß auf den Prinz O-Ton passt zu mir O-Ton Atmo Dunja Reinacher gehört zu denen, die begeistert stehen bleiben am Ständer mit den Postkarten von Andrea Lienhart. Im Cafe in der Tumorbiologie der Uniklinik Freiburg ist Vielen gar nicht zum Lachen zumute - umso besser kommen solche Karten an. Zum Beispiel bei Jessica Königsstetter. Der jungen Frau mit dem Kleinkind auf dem Arm sind die Haare ausgegangen bei der Chemotherapie, ihren Sinn für Humor hat sie aber behalten: O-Ton Solche Reaktionen bekommt Andrea Lienhart haufenweise. Und hätte nie damit gerechnet, dass ihre Karten so gut ankommen. Als sie vor drei Jahren selbst Krebs hatte, begann sie eine Maltherapie. Obwohl sie eigentlich gar nicht malen kann. O-Ton Und inzwischen ein Riesenerfolg. Besonders gut laufen ihre Karten in Krankenhäusern. Ihren Job als Management-Trainerin macht sie immer noch, aber jetzt ist das Standbein Bilder und Postkarten dazugekommen. Ums Geld ging es Andrea Lienhart dabei allerdings nie: O-Ton Ralf Radzuweit leitet das Cafe in der Tumorbiologie - und beobachtet die Menschen, die die Karten kaufen. O-Ton Auch andere Krankenhäuser haben Andrea Lienharts Talent entdeckt. In der Uniklinik Mainz hat Andrea Lienhart ganze Wände gestaltet - Klinik-Direktorin Annette Hasenburg war sofort von ihren Bildern begeistert. O-Ton Oder, um es mit einer der Karten von Andrea Lienhart zu sagen: O-Ton