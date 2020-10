per Mail teilen

Ein junger Mann hat der Polizei am Dienstagabend einen antisemitischen Vorfall in einem Freiburger Fitness-Studio gemeldet. Ein anderer Mann soll ihm die Kippa vom Kopf genommen und sie weggeworfen haben. Das Opfer äußert sich dazu, ob es in Freiburg seiner Meinung nach antisemitische Probleme gibt.