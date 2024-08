Christoph Ebner leitet das SWR-Studio Freiburg. Sein Credo lautet: "Machen statt Reden".

Christoph Ebner, Studioleiter SWR Freiburg SWR

Vita von Christoph Ebner

Christoph Ebner ist 1960 in Murg im Südschwarzwald geboren. Sein Studium der Politik- und Volkswirtschaft absolvierte er in Freiburg, er volontierte beim Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses, ifp – der katholischen Journalistenschule in München.

Anschließend war er Redakteur bei mehreren Zeitungen, führte ein eigenes Pressebüro, war Herausgeber einer regionalen Wochenzeitung und arbeitete als freier Journalist für Rundfunkanstalten, Zeitungen und Zeitschriften.

Seit 1995 ist er beim Südwestrundfunk in Baden-Baden angestellt, zuerst als Redakteur und Beauftragter für journalistische Ausbildung, dann Leiter des zentralen multimedialen Newsrooms. Außerdem baute er im SWR das Social Media Desk auf und war als ARD-Hörfunkkorrespondent in Zürich und Genf im Einsatz.

SWR-Studioleiter in Freiburg

2016 wechselte er ins SWR Studio Freiburg, seit 2019 ist er Studioleiter. Seither hat er die Gesamtverantwortung für das Studio Freiburg als größtes SWR-Regionalstudio in Baden-Württemberg. Außerdem hat er Lehraufträge an Journalistenschulen, Universitäten und der Medienakademie von ARD/ZDF.

Preise und Veröffentlichungen

2013 Deutscher Radiopreis des Grimme-Instituts für ein Online-Nachrichtenangebot für junge Menschen, mehrere Buchveröffentlichungen, Artikel in Fachzeitschriften, unzählige Reportagen, Kommentare, Hörspiele.

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Seit 2022 ist Christoph Ebner Erster Vorsitzender des Fördervereins des NS-Dokumentationszentrums Freiburg. e. V.

Privates

Christoph Ebner hat drei erwachsene Kinder. Er ist ein großer Freund von Fahrrad-Langstreckenreisen, interessiert sich für alles rund um Küche, Wein und Garten und und ist passionierter Holzmacher.