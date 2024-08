Andreas Waetzel ist Leiter der multimedialen Redaktion "Südbaden Aktuell“ im Studio Freiburg. Von ihm unterstützt berichtet ein großes Team von Reporterinnen und Reportern in Radio, Fernsehen und online aus der Stadt Freiburg, sieben südbadischen Landkreisen und den angrenzenden Regionen im Elsass und in der Schweiz.

Andreas Waetzel SWR Nadine Zeller

Andreas Waetzel ist ein badisches "Eigengewächs", geboren in Freiburg im Breisgau, wo er auch seine ersten journalistischen Schritte im damaligen Südwestfunk-Landesstudio in Günterstal gemacht hat. Nach Abschluss seines Studiums der Germanistik und Anglistik an der Universität Freiburg und einem SWF-Volontariat in Baden-Baden war er zunächst überwiegend als Hörfunk-Journalist in Freiburg tätig, später als Fernsehredakteur und Reporter in ganz Südbaden unterwegs.

Sein Interesse gilt seit jeher den Menschen, der Natur und Kultur am Oberrhein, insbesondere der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Seine Hobbys sind Fotografieren, Radfahren und die Beschäftigung mit Regionalgeschichte.