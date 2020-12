Der Autozulieferer Progresswerk Oberkirch will an seinem Stammsitz in Oberkirch (Ortenaukreis) mehr Arbeitsplätze abbauen als bisher geplant. Nach Ablauf eines Freiwilligen-Programms, über das in diesem Jahr rund 200 Beschäftigte ausgeschieden sind, sollen bis zu 150 weitere Mitarbeiter gehen. In Kürze würden dazu Verhandlungen beginnen, teilt das Unternehmen mit.