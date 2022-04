Pro-russischer Autokorso rollt durch Lahr

Russland-Fahnen auf den Straßen in Lahr: Am Sonntag ist ein pro-russischer Autokorso mit mehr als 100 Wagen durch die Stadt gezogen - "gegen die Diskriminierung Russlanddeutscher".

Dort, wo Tausende Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion wohnen, hat es am Sonntagmittag in Lahr (Ortenaukreis) einen pro-russischen Autokorso gegeben. Zuvor versammelten sich etwa 100 Menschen am Bahnhof in Lahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Protest richtete sich laut Veranstalter gegen die "Diskriminierung von Russlanddeutschen, für Frieden, gegen Krieg".

Die Menschen versammelten sich vor dem Beginn eines pro-russischen Autokorsos durch Lahr bei einer Demo am Bahnhof. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Thomas Reichelt | Maren Richter

Sowjetflaggen wurden entfernt

Die Versammlung sei friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher. "Zwei, drei Sowjetflaggen mussten wir allerdings entfernen." Das Zeigen oder Tragen bestimmter Symbole und Abzeichen sei untersagt worden, etwa die Abbildung des Buchstabens "Z", der für den russischen Krieg gegen die Ukraine steht.

Kritik an Kundgebung und Autokorso im Vorfeld

Die Kundgebung war ordnungsgemäß angemeldet worden, doch insbesondere ein Flyer, der im Internet kursierte, sorgte für Kritik. Zu sehen darauf war eine alte Dame, die die Flagge der Sowjetunion trägt. Ihr Schatten auf dem Boden zeigte die sogenannte "Rodina Mat", eine symbolträchtige sowjetischen Statue. Von verschiedenen Seiten wurde diese Symbolik als Sympathiebekundung für das Vorgehen Putins verstanden, zum Beispiel von der Initiative "Lahr hilft".

Pro-russische Kundgebung auch in Heilbronn

Auch in Heilbronn versammelten sich am Sonntag laut Polizei rund 150 Demonstrierende zu einer pro-russischen Kundgebung. Bereits am Samstag waren in Reutlingen etwa 25 Wagen teils mit russischen Fahnen auf den Motorhauben und an den Fenstern durch die Stadt gefahren. Die Aktion richtete sich gegen eine Diskriminierung russischsprachiger Menschen und sollte ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland setzen. Solche Autokorsos gab es vor zwei Wochen auch schon in Stuttgart und Lörrach.

Strobl kritisiert pro-russische Autokorsos

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte die Proteste zuletzt im SWR kritisiert und sich gegen jede Form von Gewalt ausgesprochen. Die Demonstrationen werden von den Menschen empfunden, als würden die Teilnehmenden pro Russland, also für den Krieg, demonstrieren - so seine Ansicht. "Allerdings ist das in unserer Gesellschaft möglich - das macht die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit aus", betonte Strobl gleichzeitig im Gespräch mit dem SWR. Die Proteste müssten "ertragen" werden.