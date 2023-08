per Mail teilen

Am Freitag fuhr eine Autofahrerin auf der B31 in einen abgesperrten Bereich einer Baustelle und rammte eine Baumaschine. Im Krankenhaus ist sie nun ihren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die 23-jährige Autofahrerin, die in einer B31-Baustelle auf eine Asphaltiermaschine prallte, im Krankenhaus gestorben.

Unfall in abgesperrtem Baustellenbereich

Laut Polizei befuhr die 23-Jährige, die in Fahrtrichtung Umkirch unterwegs war, gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den abgesperrten Baustellenbereich (zwischen Ochsenbrücke und Berliner Brücke) anstatt den ausgewiesenen Fahrstreifen zu nehmen. In der Baustelle stieß sie mit einer dort abgestellten Straßenbaumaschine zusammen.

Fahrzeug fing Feuer

Ersthelfer bargen die 23-jährige Fahrerin aus dem Auto, die 19-jährige Beifahrerin konnte sich nach Kenntnisstand der Polizei aus eigener Kraft befreien. Das Fahrzeug fing Feuer und brannte vollständig aus. Beide Frauen mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.