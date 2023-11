Der Gotthard-Tunnel ist seit Freitagmittag wieder vollständig geräumt und befahrbar. Zuvor war er für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Grund war ein brennendes Auto.

Über mehrere Stunden war am Freitagvormittag der Gotthard-Straßentunnel in beide Richtungen gesperrt. Ein Fahrer war gegen 8:30 Uhr mit seinem Wagen im Straßentunnel in Richtung Norden unterwegs, als das Fahrzeug aus derzeit ungeklärten Gründen in Brand geriet. Das teilte die Schweizer Kantonspolizei Uri mit. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Der 47-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei berichtet. Bis die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, blieb der Tunnel in beide Richtungen gesperrt.

Höhe des Sachschadens noch unklar

Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich laut Polizei aktuell noch nicht abschätzen. Die Kantonsstraße über den Gotthardpass ist wegen des Winteranfangs seit zwei Wochen ebenfalls gesperrt. Die Polizei hatte während der Sperrung empfohlen, auf die A 13 auszuweichen.