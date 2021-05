Eine Frau hat bei Kehl (Ortenaukreis) mit ihrem Wagen einen Traktor gerammt und sich überschlagen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, kippte der Traktor durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Seite. Der Traktorfahrer hatte demnach am Samstagabend nach links abbiegen wollen, als ihn die Autofahrerin überholte und in die Seite der Zugmaschine prallte. Beide wurden bei dem Unfall zwischen Kehl und Auenheim verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.