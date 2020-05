Auto brennt auf Supermarktplatz in Lahr aus

Zusammenhang mit Brandstiftungsserie in der Ortenau möglich

Seit zweieinhalb Jahren werden im Ortenaukreis immer wieder Autos in Brand gesteckt. In der Nacht zum Samstag ging wieder ein Wagen in Flammen auf - ob ein Zusammenhang mit der Serie besteht, ist aber noch unklar.