Auto stößt mit Linienbus zusammen

Ein Auto ist am Mittwoch in Laufenburg (Landkreis Waldshut) mit einem Linienbus zusammengeprallt. Der 87-jähriger Pkw-Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Im bevorrechtigten Linienbus wurden der 53-jährige Busfahrer und zwei Fahrgäste leicht verletzt. Der Autofahrer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 6542 komplett gesperrt.