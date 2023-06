Auto fährt bei Basel in Menschengruppe - sechs Verletzte

In Füllinsdorf bei Basel ist am Freitagmorgen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden sechs Menschen verletzt - zwei davon schwer. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Nach Einschätzung der Schweizer Polizei ist eine 33 Jahre alte Autofahrerin am Morgen unabsichtlich von der Straße abgekommen und in eine Ausflugsgruppe von rund 20 jungen Leuten gerast. Die Spaziergänger waren in Füllinsdorf im Kanton Basel-Land auf einem Bürgersteig neben der Straße unterwegs. Zwei Schwerverletzte per Hubschrauber in die Klinik gebracht Sechs der jungen Leute wurden verletzt, eine Person leicht, drei mittelschwer und zwei schwer. Alle kamen ins Krankenhaus. Die beiden Schwerverletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber transportiert. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, warum genau es zu dem Unfall gekommen ist.