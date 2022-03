Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ohlsbach (Ortenaukreis) ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger erfasste die Passantin laut Polizei am Samstagabend mit seinem Wagen, als sie die Straße überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die Fahrbahn geschleudert. Die Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Weil er mutmaßlich unter Drogen stand, wurde dem Fahrer eine Blutprobe abgenommen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, da in seinem Fahrzeug ein Teleskopschlagstock gefunden wurde.