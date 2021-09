Bei einer Probefahrt in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag ein Auto lichterloh in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Wagen offenbar plötzlich an Leistung und Flammen schlugen aus dem Motorraum. Der 23-jährige Fahrer konnte den Wagen noch rechtzeitig verlassen, bevor das Auto innerhalb weniger Minuten komplett brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Wagen hat nur noch Schrottwert.