Hohe Corona-Fallzahlen: Personalnot bei Polizei, in Kliniken und Schulen

An Schulen, Kliniken und im ÖPNV in Südbaden fehlt aufgrund von Coronainfektionen derzeit viel Personal. Die sogenannte kritische Infrastruktur hält noch Stand, wackelt aber stark.

Zum 2. April sollen die meisten Corona-Maßnahmen enden. Aber noch nie waren in Südbaden so viele Menschen mit dem Virus infiziert wie derzeit. Die meisten Krankheitsverläufe sind zwar vergleichsweise milde, aber jede Infektion ist mit einer Quarantäne für die Betroffenen verbunden. Die Zahl der Krankmeldungen in den Betrieben ist drastisch gestiegen. Bei den öffentlichen Einrichtungen, die zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören, wie ÖPNV, Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr, aber auch in den Schulen gibt es schon große Personalnot.

Bus- und Bahnverkehr teilweise eingeschränkt

Seit Wochen gibt es krankheitsbedingte Zugausfälle. Davon betroffen ist in Südbaden derzeit vor allem die Hochrheinbahn. Seit 18. März sind auf der Strecke erneut weniger Züge als vorgesehen unterwegs. Dieser Notfallfahrplan wurde im Dezember erstmals eingeführt und seither vier Mal verlängert. Aktuell sollen die Einschränkungen nur bis Ende der Woche gelten. Doch sicher ist das nicht. Pendler und Reisende sollten sich deshalb vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. Wo es Einschränkungen gibt, schreibt die Bahn auf Ihrer Internetseite. https://www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell

Zwischen Basel und Erzingen fallen derzeit einige Züge aus SWR Katharina Seeburger

Einsatz von Polizei und Feuer gesichert

Feuerwehr und Polizei sind voll einsatzbereit, heisst es auf SWR-Anfrage. Man sei auf Notlagen eingestellt und eingerichtet. Wenn im Schichtdienst zuviele Polizistinnen und Polizisten krank würden, könnte die Polizei Beamte aus dem Bürodienst in den Polizeiposten abziehen und in die Schichtdienste in den Streifenwagen versetzen, so die Auskunft der Polizei im Landkreis Waldshut. Aus dem Polizeipräsidium Freiburg heißt es, der Betrieb werde aufrecht erhalten. Die Krankheitsquote sei konstant hoch, zum Glück aber seien keine ganzen Abteilungen betroffen.

Auch die Feuerwehr sieht derzeit keinen Grund zur Sorge. Man sei eng vernetzt und könne sehr schnell flexibel reagieren, so der Waldshuter Kreisbandmeister Dominik Rotzinger. Die Zentrale steht im engen Austausch mit den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Wenn ein Löschfahrzeug krankheitsbedingt nicht losfahren könnte, würde sofort eines aus einem Nachbarort dazu gerufen, heißt es.

Versorgung in den Kliniken regional unterschiedlich

In den Krankenhäuser in Südbaden ist die Personalsituation teilweise deutlich schwieriger. Die trifft es quasi doppelt: Mehr Aufwand durch deutlich mehr Coronapatientinnen und -patienten und ein steigender Krankenstand beim Klinikpersonal. Das Ortenauklinikum muss deshalb planbare Operationen verschieben. Auch am Hochrheinklinikum haben sich viele Beschäftigte infiziert. Deshalb können auf der Inneren Abteilung nur noch Notfälle behandelt werden. Im Freiburger St. Josefshaus dagegen ist die Auskunft, dass es zwar viele Ausfälle beim Personal gäbe, diese aber ausgeglichen werden könnten. Ähnlich ist es in der Uniklinik Freiburg: "Insgesamt können wir die punktuell hohen Belastungen bisher weitestgehend kompensieren. Die Versorgung schwerkranker Patientinnen und Patienten ist natürlich jederzeit gewährleistet," schreibt die Pressestelle.

Corona sorgt weiter für Unterrichtsausfälle dpa Bildfunk Matthias Bein

Viele Unterrichtsausfälle - oft kein regulärer Schulbetrieb möglich

Das Freiburger Schulamt beklagt, dass viele Schulleitungen inzwischen unter einer extremen Belastung stehen. Zwar wird versucht, den Unterricht aufrecht zu erhalten. Aber viele Lehrkräfte fallen kurzfristig aus und können nicht ersetzt werden. Hinzu kommen die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehört, dass Klassen nicht zusammengelegt oder auf andere Klassen aufgeteilt werden dürfen. Eine Erhebung, wie viel Unterricht an den Schulen in Südbaden ausfällt, hat das Schulamt nicht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Freiburg aber sagt, viele Schulen hätten Schwierigkeiten, den Schulbetrieb noch regulär aufrechtzuerhalten. Ein geordneter Unterricht sei oft nicht mehr möglich.