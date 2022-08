Was die Nazi-Opfer als letztes bei sich trugen - Wanderausstellung im Container

"#StolenMemory" in Freiburg

KZ-Inhaftierte mussten sich von ihrem persönlichen Besitz trennen. Was hatten sie bei sich? Und was fühlen Angehörige, wenn sie die Erinnerungen heute in Händen halten?

Der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und dessen Rückgabe an die Familien der Opfer: Darum geht es in der Wanderausstellung "#StolenMemory" (gestohlene Erinnerung), die aktuell Station auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg macht. In einem aufklappbaren Übersee-Container sind Bilder von Gegenständen zu sehen, die Häftlingen bei ihrer Ankunft im Konzentrationslager von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Dazu erzählt die Ausstellung die Geschichte von zehn im Nationalsozialismus verfolgten Menschen, wie die Stadt Freiburg mitteilt. Manche Gegenstände warten noch auf ihre Rückgabe Organisiert wird die Ausstellung demnach von den sogenannten Arolsen Archives. Das ist ein Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung, NS-Zwangsarbeit und den Holocaust. Die Einrichtung mit Sitz im hessischen Bad Arolsen bemüht sich mit der Kampagne "#StolenMemory" um die Rückgabe gestohlener Gegenstände an die Angehörigen von Opfern der Nazis. Dabei fragt sie auch, was die Kinder oder Enkel empfinden, wenn sie den Besitz ihrer Lieben in Händen halten. Die Ausstellung ist bis Ende September zu sehen In der Ausstellung geht es aber auch um Gegenstände, die noch nicht zurückgegeben wurden. "Viele Opfer der Nationalsozialisten hinterließen keine materiellen Spuren, denn die Nationalsozialisten nahmen ihnen alles", wird Floriane Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives, in der Mitteilung der Stadt zitiert. Die Rückgabe der im KZ abgegebenen Gegenstände sei deshalb oft sehr unerwartet - und von emotional großem Wert. "#StolenMemory" ist bis Mittwoch, 21. September, auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg zu sehen. Die Ausstellung ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.