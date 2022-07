Abtauchen im Wald: Ausstellung holt den Ozean in die Vogesen

per Mail teilen

Ein wenig visuelle Abkühlung gefällig? Auf den Höhen von Le Haut du Tôt bei Gérardmer im Elsass erwartet Spaziergänger eine ungewöhnliche Fotoausstellung.

Mitten im Wald schwimmen Fische. Haie, Wale, Welse. Natur in der Natur. Meeresfeeling zwischen Bäumen. Inmitten des tiefen Waldgrüns taucht man ein ins Blau des Ozeans. Die Fotoausstellung auf den Höhen von Le Haut du Tôt bei Gérardmer begeistert, verwirrt ein wenig und reizt die Sinne.

"Als hätten nur die Städte das Monopol, die Natur auszustellen. Ist es nicht angemessener, den Ozean mitten im Wald zu betrachten, als die Natur inmitten einer Stadt?"

Auch Kröten, Biber und Welse schwimmen im Wald

Nicht nur der Ozean wird in der ungewöhnlichen Ausstellung "Aquatique" gezeigt, sondern auch unsere Flüsse und Seen. Remi Masson fotografiert fast ausschließlich im Süßwasser. Seine Lieblingstiere sind Kröten, Welse und Biber. Man denkt sie zu kennen - aber so dann doch nicht.

80 großformatige Fotografien können auf den Höhen der Haut du Tôt bei Gérardmer entdeckt werden. Die Ausstellung hat kein datiertes Ende, die Werke sollen bis zum ersten Schnee zwischen den Bäumen hängen bleiben.

Mitschnitt "SWR Aktuell BW" mit "Dreiland Aktuell" ab Minute 4:41